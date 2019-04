Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann gibt einen Kommentar zur EZB-Entscheidung ab: Nach der Absage an eine erste Zinserhöhung in diesem Jahr im vergangenen Monat hat der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) nun keine weiteren Änderungen am geldpolitischen Ausblick vorgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...