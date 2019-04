BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kurz vor Beginn des EU-Sondergipfels ihre Unterstützung für eine zeitlich vernünftige Verschiebung des Brexits bekundet, um Großbritannien ein geordnetes Verlassen der Europäischen Union zu ermöglichen. "Ich glaube, die Verlängerung sollte so kurz wie möglich sein, aber sie sollte uns auch eine gewisse Ruhe geben, dass wir uns nicht alle zwei Wochen wieder mit dem Thema befassen müssen", sagte Merkel im Bundestag vor dem in Brüssel stattfindenden Sondergipfel der verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten. Das Szenario eines ungeordneten Austritts sei "nicht in unserem Interesse".

Sie sei froh, dass die britische Premierministerin Theresa May um eine Verschiebung des für Freitag angesetzten Brexits auf den 30. Juni gebeten habe, um mit der Opposition im britischen Unterhaus einen Kompromiss zum mit der Europäischen Kommission ausgehandelten Austrittsabkommen zu finden. Dieses Abkommen ist bislang drei Mal vom Unterhaus zurückgewiesen worden.

"Wir wissen, dass solche Gespräche ... Ausdauer und Kompromissbereitschaft" benötigten, sagte Merkel. "Deshalb bin ich der Meinung, die Bundesregierung ist der Meinung, dass wir den beiden Parteien ein vernünftiges Maß an Zeit geben sollten. Denn ein geordneter Austritt ist nur gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich möglich."

Sie forderte, dass bei einer längeren Brexit-Verschiebung sichergestellt sein müsse, dass die europäischen Institutionen weiterhin ordnungsgemäß funktionieren können. Außerdem müsse Großbritannien für diesen Fall an der Ende Mai stattfinden Europawahl teilnehmen und bei Entscheidungen "konstruktiv" mitwirken.

Allerdings könne es gut sein, "dass es eine längere Verlängerung als die von der britischen Premierminister erbeten ist", sagte Merkel. "Aber wir werden diese Verlängerung dergestalt ausgestalten, dass immer dann, wenn Großbritannien das Austrittsabkommen verabschiedet hat, dann Großbritannien auch sehr schnell danach den Austritt geordnet vollziehen kann."

Merkel wird Mittwochnachmittag zum Sondergipfel nach Brüssel reisen, der über eine Fristverlängerung entscheiden wird. Letzten Monat hatten die EU-27 bereits den ursprünglich für den 29. März angesetzten Austrittstermin auf den 12. April verschoben.

Innerhalb der EU deutet sich im Vorfeld des Sondergipfels eine Zustimmung zu einer Verlängerung unter Bedingungen ab. Diese müssten der Brexit-Verschiebung allerdings einstimmig zustimmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte sich für einen "flexiblen" Brexit-Aufschub um ein Jahr ausgesprochen. Der belgische Regierungschef Charles Michel hatte in einem Radio-Interview vorab als Bedingung für eine Brexit-Verlängerung ein automatisches Ausscheiden Großbritanniens gefordert, wenn es während der Verlängerungsphase gegen Interessen der Europäischen Union verstößt.

Kommt es zu keiner Einigung, würde Großbritannien am Freitag die EU ohne Austrittsvertrag verlassen. Vor diesem Szenario fürchtet sich besonders die Wirtschaft, da über Nacht wieder Zollkontrollen eingeführt werden müssten.

(Mitarbeit: Andreas Kißler. Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2019 08:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.