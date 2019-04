BERLIN (Dow Jones)--Im koalitionsinternen Streit um die Reform der Grundsteuer hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Änderung des Gesetzentwurfes von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verlangt, die Ländern eigene Regelungen erlaubt. "Der Minister fordert eine Öffnungsklausel", sagte Seehofers Sprecherin Eleonore Petermann bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Nach Prüfung unseres Hauses halten wir das für verfassungsrechtlich möglich." Seehofer verstehe sich "als Föderalist".

Der von Scholz am Dienstag vorgelegte Entwurf war in der Union auf Kritik gestoßen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte von einem "sehr enttäuschenden Vorschlag" gesprochen und kritisiert, Scholz gehe darin nicht auf die Bedenken Bayerns ein. "Die Öffnungsklausel fehlt immer noch", hatte er der Süddeutschen Zeitung gesagt. "Das wird so nicht Gesetz werden."

Die Unions-Bundestagsfraktion hatte sich der Forderung nach einer Länder-Öffnungsklausel angeschlossen. "Ohne Länder-Öffnungsklausel stimmen wir der Reform nicht zu", so Fraktionsvize Andreas Jung (CDU). "Der Vorschlag von Bundesminister Olaf Scholz ist nicht abgestimmt und damit kein Entwurf der Koalition."

Das Modell des Finanzministers orientiert sich nach dessen Angaben "an der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke". Die Bemessungsgrundlage soll in einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden. Bei Wohngrundstücken soll sich der Ertragswert an der pauschalierten Nettokaltmiete pro Quadratmeter orientieren, basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Lage der Immobilie soll über den Bodenrichtwert in die Berechnung eingehen. Das bisherige Aufkommen von jährlich gut 14 Milliarden Euro soll dabei erhalten bleiben.

Grundsteuer ab 2025 nach neuen Werten

Für Immobilien des sozialen Wohnungsbaus und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften soll ein Abschlag auf die Messzahl möglich sein. Für gewerblich genutzte Grundstücke soll sich die Grundsteuer in der Regel an der tatsächlich vereinbarten Miete oder an der üblichen Miete orientieren. Die Neubewertung soll erstmals zum 1. Januar 2022 erfolgen. Auf Grundlage der neuen Werte soll dann die Grundsteuer ab 2025 festgesetzt werden. Die von Bayern geforderte Länder-Öffnungsklausel sieht Scholz' Plan aber nicht vor.

Eine Sprecherin des Finanzministers sagte aber in Berlin, vor der Kabinettsbefassung solle es noch eine Anhörung geben, in der auch verfassungsrechtliche Fragen geklärt würden. Es sei das Wesen einer Ressortabstimmung, alle bestehenden offenen Fragen zu klären.

Scholz hatte nach Gesprächen mit den Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform der Grundsteuer vorgestellt. Bayern hatte allerdings bereits damals angekündigt, ein eigenes Ländergesetz machen zu wollen. Das von Scholz geplante wertabhängige Modell ist auch in der Unions-Bundestagsfraktion generell umstritten.

April 10, 2019 08:12 ET (12:12 GMT)

