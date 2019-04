Die Novartis Aktie ist massiv unter Druck geraten und hat an Wert eingebüßt. Der Kurs verläuft nun bei etwa 82,6 CHF, nach fast 88 CHF in der vergangenen Woche. Hintergrund für den starken Kursrückgang war vielleicht die Abspaltung von Alcon. Alcon ging mit etwa 58 CHF in den Handel musste dann aber recht schnell nach unten abdrehen. Die UBS startete Alcon mit neutral und einem Kursziel von 57 CHF.

Morgan Stanley senkt Novartis Aktie auf "underweight"!

Das Voting der amerikanischen Investmentbank

