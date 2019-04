Commerzbank Aktie: Was passiert hier?

Die Aktie der Commerzbank hat am Mittwoch noch verhalten auf die jüngsten Gerüchte reagiert. Aktuell gehen die Märkte davon aus, dass die italienische UniCredit ein Übernahmeangebot machen wird. Die Fusion mit der Deutschen Bank, von der deutschen Politik im Finanzministerium offenbar gewünscht, ist damit in weitere Ferne gerückt. Doch aktuell ist der Bankensektor in Deutschland an sich recht gelassen, bezogen auf dieses Gerücht.

Die DZ Bank teilte ... (Mark de Groot)

