New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer: Im Rahmen einer Aktienanalyse rechnet Analyst Jason Helfstein vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) nur noch mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...