=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen März, München 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der Datenübermittlung von Facebook an Betreiber kostenloser Computerspiele, Karlsruhe 09:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Bundesbildungsministerin Karliczek, PK zum Gutachten "Unsere gemeinsame digitale Zukunft", Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge über die Unabhängigkeit des polnischen Obersten Gerichts, Luxemburg 09:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf der Digitalkonferenz hub.berlin 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV, München 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt 13:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, Polizeigewerkschaft und BUND, PK zu Breites Bündnis für ein Tempolimit in Deutschland, Berlin 13:30 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 15:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim Institute of International Finance, Washington 15:35 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Association for Neighborhood & Housing Development, New York 15:40 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Development Foundation, Tupelo *** - GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, Premierministerin May informiert über Ergebnisse des EU-Sondergipfels, London - US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Fraktionssitzung der Demokraten im US-Repräsentantenhaus (bis 12.4.), Leesburg - US/Präsident Trump, Abschluss Treffen mit Südkoreas Präsident Moon (seit 10.4.), Washington - CA/Gipfeltreffen Kanada-EU (bis 12.4.), Montreal ===

