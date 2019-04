BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Bewertung der Fusionsgespräche von Deutscher Bank und Commerzbank im Bundestag abgelehnt, aber allgemein Befürchtungen zurückgewiesen, mit derart großen Bankfusionen drohe im Falle von Schieflagen ein Einsatz von Steuergeldern. "Alles, was an Fusionen stattfinden wird, wird die systemischen Risiken sehr gut berücksichtigen", sagte Merkel bei einer Regierungsbefragung im Parlament. "Je größer die Banken sind, um so stärker sind die Eigenkapitalanforderungen."

Die Banken unterlägen inzwischen einem europäischen Aufsichtsregime, und es gebe eine deutsche Finanzmarktkontrolle. Nach der Finanzkrise seien die entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden, betonte sie mit Blick auf ein Versprechen von 2014 beim G20-Gipfel in Brisbane, es werde nie wieder notwendig sein, das Steuerzahler zur Rettung großer Banken eintreten müssten.

"Unter dieser Maßgabe werden auch diese Gespräche geführt", betonte Merkel mit Blick auf die Deutsche Bank und die Commerzbank. Sie seien ergebnisoffen und nach den Marktregeln der Öffentlichkeit mitzuteilen. "Es ist nicht unsere Sache, dass wir sozusagen wertend eingreifen, bevor überhaupt diese Gespräche zu einem Ende durchgeführt wurden", unterstrich die Bundeskanzlerin.

April 10, 2019

