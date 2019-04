Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Lagunenstadt Ueckermünde AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.05.2019 in 17367 Eggesin, bee free Sportcenter, Stettiner Straße 46b, mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-10 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lagunenstadt Ueckermünde Aktiengesellschaft Ueckermünde HRB Nr. 5936 Einladung Wir laden unsere Aktionäre zur 17. ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 11.05.2019 um 10.00 Uhr im be free Sportcenter Veranstaltungsraum, Stettiner Straße 46b, 17367 Eggesin ein. *Tagesordnung:* 1. *Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung* 2. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2018 - 31.12.2018* 3. *Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 01.01.2018 - 31.12.2018* 4. *Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2018* Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: *Das Ergebnis wird auf das Jahr 2019 übertragen.* 5. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Antje Kesten vom 01.01. 2018 - 31.12.2018* Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: *Der Vorstand Antje Kesten wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.* 6. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates bestehend aus Frau Elke Reifarth, Frau Conny Bültmann und Herrn Harald Weigmann für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: *Der Aufsichtsrat bestehend aus Frau Elke Reifarth, Herrn Harald Weigmann und Frau Conny Bültmann wird für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.* 7. *Verschiedenes* Beschlüsse finden zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt. Hinweise: Zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben. Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 26.04.2019 bei der Lagunenstadt AG eingegangen sind. Die Bilanz und der Lagebericht werden ab dem 11.04.2019 in den Räumlichkeiten der LUAG zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt. Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung. Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme. Sollte Ihnen die Teilnahme nicht möglich sein, lassen Sie bitte Ihre Stimme nicht verfallen. Bitte erteilen Sie dann eine Vollmacht. Die Mitglieder des Aufsichtsrates Frau Elke Reifarth, Herr Harald Weigmann und Frau Conny Bültmann, sowie der Vorstand Frau Antje Kesten und unser Rechtsbeistand Herr Holger Kröger stehen Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung. Am Nachmittag nach der Hauptversammlung sind alle Aktionäre, die einen rechtswirksamen GBV mit der LUAG geschlossen haben, zu Kaffee und Kuchen im Bistro oder Sommergarten (je nach Wetterlage) eingeladen. 17373 Ueckermünde, 4. April 2019 _Antje Kesten_ 2019-04-10 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lagunenstadt Ueckermünde AG Zum Strand 2 17373 Ueckermünde Deutschland Telefon: +49 39771 53029 Fax: +49 39771 53021 E-Mail: info@lagunenstadt-ueckermuende.de Internet: http://www.lagunenstadt.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798419 2019-04-10

