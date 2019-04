BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Wirtschaftsminister vor Kritik aus dem deutschen Mittelstand in Schutz genommen, der Peter Altmaier (CDU) einseitige Politik zugunsten der Großindustrie vorgeworfen hatte. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, und der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Oliver Zander, hatten geklagt, Altmaier schade dem Ansehen des Wirtschaftsministeriums.

Bei einer Frage-Stunde im Deutschen Bundestag wies Merkel die Aussage der oppositionellen FDP zurück, nach der die Bundesregierung die Sorgen des Mittelstands nicht ernst nehme.

"Ich nehme die Position des deutschen Mittelstands natürlich ernst, weil er das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Aber der deutsche Mittelstand prosperiert auch nur, wenn wir auch ein paar große Player haben", sagte Merkel am Mittwoch. "Über diese Dinge zu sprechen, das ist notwendig. Da gibt es keine eindeutigen Antworten. Niemand macht doch eine Industriestrategie gegen den deutschen Mittelstand."

Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte mit seiner Industriestrategie Kritik bei verschiedenen Mittelständlern hervorgerufen, weil sie sich schwerpunktmäßig mit der Stärkung von großen Unternehmen zur Schaffung von Global Playern befasst. Eine Mittelstandsstrategie ist Altmaier hingegen bislang schuldig geblieben.

Merkel betonte, große mittelständische Unternehmen wüssten, wie man sich im Wettbewerb behaupten könne. "Gott sei Dank gibt es eine Antwort, und die müssen wir voranbringen. Und das heißt: Innovation, Innovation und Innovation. Wo wir ein Stück besser sind als andere, schaffen wir es dann meistens, auf die Märkte zu kommen", sagte Merkel.

Altmaier hatte im Februar eine "Nationale Industriestrategie 2030" vorgestellt, nach der der Staat wenn nötig vorübergehend Anteile von Unternehmen übernehmen solle. Damit will er sie notfalls vor feindlichen Übernahmen schützen und Abwanderungen von wichtigem Knowhow verhindern. Mit einer deutschen und europäischen Industriestrategie will der Minister angesichts verschärfter internationaler Konkurrenz die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Region erhalten.

