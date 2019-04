60 % weniger Dokumente erforderlich



Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi hat ein Programm für ganzheitliche städtische Dienstleistungen eingeführt. Das Programm ermöglicht online und offline den Austausch von Datenbanken zwischen Abteilungen und vermeidet, dass Einwohner und Unternehmen wiederholt Dokumente einreichen müssen, wodurch insgesamt 60 % weniger Dokumente erforderlich sind.



Das Programm möchte zeit- und kostensparende Dienstleistungen bereitstellen, indem der Daten- und Informationsfluss verbessert wird, die Kommunikationsbarrieren abgebaut werden und die Informationsisolation zwischen Regierungssektoren beseitigt wird. Durch die Integration von Regierungsfunktionen und -diensten können über 70 % sämtlicher städtischer Dienstleistungen über eine einzige Stelle bezogen und bearbeitet werden. Dadurch müssen Bürger nicht länger Dokumente bei verschiedenen Abteilungen einreichen.



"Wir haben dieses Programm eingeführt, um Probleme, wie lange Bearbeitungszeiten und ineffiziente Erbringung städtischer Dienstleistungen, zu lösen", so Bo Wei, stellvertretender Direktor des Big Data Source and Management Bureau in Xi'an. "Durch Beheben der Schwierigkeiten mit internen Arbeitsabläufen können wir eine ganzheitliche Erfahrung mit städtischen Dienstleistungen bieten, was ein Beispiel für intelligente Verwaltungsprozesse sowie ein entscheidendes Element von Xi'ans größerem Smart City-Projekt ist."



Xi'an hat einen zentralen Knotenpunkt für die Speicherung, den Austausch, das Teilen und die Nutzung von Daten eingerichtet, sodass ein schnelles und effizientes System für den Datenaustausch, die Dokumentenprüfung sowie die Vorbestellung und das Erbringen von Dienstleistungen geschaffen wird.



Im März wurde eine App für ganzheitliche städtische Dienstleistungen als zentrale Stelle für 500 der beliebtesten städtischen Dienste freigeschaltet. Darüber hinaus werden Self-Service-Geräte und Mailboxen in dicht bevölkerten Gebieten bereitgestellt, sodass rund um die Uhr Dokumente empfangen und Dienstleistungen bestellt bzw. erbracht werden können. Die App wird bis zum Jahresende mit einer Plattform für Verwaltungsdienstleistungen auf nationaler sowie provinzieller Ebene verbunden, um ein einheitliches Regierungsnetzwerk zwischen Städten und den umliegenden Gemeinden aufzubauen.



Um den Bürgern noch stärker entgegenzukommen, sieht das Programm in Gemeindezentren und lokalen Verwaltungsämtern einen Standard für die Dienstleistungserbringung von 15 Minuten vor. 50 % der Dienstleistungen können dieses Jahr bereits über Gemeindezentren bezogen werden, was bis 2020 auf 70 % ausgedehnt werden soll.



Für Personen, die Vermittlungsdienstleistungen wünschen, wird die Stadtverwaltung von Xi'an über ihr Netzwerk für Verwaltungsdienstleistungen zusätzlich einen "Online-Supermarkt für Vermittlungsdienstleistungen" einrichten, was die regionalen Grenzen weiter abbauen wird, sodass einer möglichen Monopolisierung der Branche entgegengewirkt wird. Diese Vorgehensweise soll einen offenen, fairen und gerechten Marktwettbewerb mit einem anerkannten Standard schaffen.



Informationen zu Xi'an



Xi'an, die Hauptstadt der westchinesischen Provinz Shaanxi, ist ein internationales Touristenziel, das auf über 3000 Jahre Geschichte blickt und weltbekannte Attraktionen bietet, wie z. B. die Terrakotta-Krieger und -Pferde und die antike Stadtmauer. Die Stadt, die auch als "Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird, war einst der Ausgangspunkt der Seidenstraße, ein antikes Netzwerk von Handelswegen, das während Chinas Han-Dynastie aufgebaut wurde und durch den Handel den Osten mit dem Westen verband. Xi'an widmet sich nun zunehmend dem Aufbau einer Smart City, um zur internationalen Metropole zu werden.



