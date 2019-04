Talanx - Investitionen in Technologien von morgen

Trotz Turbulenzen des letzten Jahres und Gewinnwarnung am Ende des dritten Quartals konnte der Versicherungskonzern Talanx (WKN: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005) seine Anleger dennoch am Jubeln halten. Mit erhöhter Dividende und innovativen Entwicklungen versüßen die Hannoveraner einen durchaus versprechenden Ausblick.

Talanx - Mehr als nur Versicherung

Gemessen an den Prämieneinnahmen gilt die Talanx AG als Deutschlands drittgrößter und Europas elftgrößter Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Hannover. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern ist die Talanx in mehr als 150 Ländern aktiv. Hinter dem Versicherungskonzern verstecken sich viel unterschiedliche Tochterunternehmen und Marken. Mit der Hannover Rück beherbergt die Talanx AG einen der weltweit führenden Rückversicherer, die HDI bietet Versicherungen für Privat-, Firmen- und Industriekunden; PB, neue leben und TARGO Versicherung widmen sich dem Bankenvertrieb spezialisierten Versicherungsgeschäft und die Ampega ist als Fondsanbieter und Vermögensverwalter positioniert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von €8,9 Mrd. (09.04.2019) ist die Talanx Teil des SDAX.

