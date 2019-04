Die Real-Beschäftigten fürchten die Zerschlagung durch einen feindlichen Investor. Alternative Pläne des Metro-Konzerns machen ihnen nun Hoffnung.

Die Arbeitnehmervertreter der Metro-Tochter Real setzen auf einen Verkauf der Supermarktkette an einen Interessenten aus der Handelsbranche. "Ich brauche einen strategischen Investor, ich glaube an Real", sagte der Real- Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Ein Investor, der uns erhalten will und eine Strategie hat, dem werden wir als Betriebsräte und Arbeitnehmervertreter unsere Hilfe anbieten."

Klockhaus hat dabei einen Interessenten im Auge: "Ich glaube schon, dass Markant ein solcher strategischer Investor sein könnte." ...

