FRANKFURT (Dow Jones)--Unter den großen Währungsräumen der Welt wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds in den nächsten fünf Jahren nur der Euroraum seine Schuldenlast reduzieren können. Wie aus dem aktuellen Fiscal Monitor hervorgeht, rechnet der IWF damit, dass die Bruttoschulden des Euroraums bis 2024 auf 75,7 (2018: 85,0) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sinken werden. Für die USA prognostiziert der IWF dagegen einen Anstieg der Schuldenlast auf 110,3 (105,5) Prozent des BIP, für Japan einen Anstieg auf 238,3 (237,1) Prozent und für die G7 einen Anstieg auf 118,1 (116,7) Prozent.

Nahezu alle Euro-Länder werden nach Einschätzung des IWF Schulden abbauen können. Deutschlands Schuldenquote soll bis 2024 auf 43,7 (59,8) Prozent sinken, Frankreichs auf 96,2 (98,6) Prozent und Spaniens auf 92,3 (97,9) Prozent. Für Italiens Schuldenlast wird jedoch ein Anstieg auf 138,5 (132,1) Prozent erwartet.

Nahezu alle anderen vom IWF aufgeführten Industrieländer dürften in den nächsten fünf Jahren Schulden abbauen. Ausnahmen bilden Singapur, Südkorea und Dänemark. Die Schätzungen des IWF beinhalten politische Maßnahmen, die das jeweilige Land nach Einschätzung des IWF ergreifen wird. In seinem Fiscal Monitor appelliert der IWF an Länder wie die USA, Italien oder Brasilien, Puffer für den Fall einer starken Wachstumseintrübung aufzubauen.

Länder mit fiskalischen Spielräumen - der IWF führt hier neben Deutschland auch Südkorea und Australien auf - könnten laut IWF fiskalische Stimuli setzen, möglicherweise kombiniert mit mittelfristigen Konsolidierungsplänen (China, Japan).

