München (ots) - Die Finanzierung.com GmbH, eine führende Finanzierungsplattform für den Mittelstand, verstärkt ihr Team durch zwei neue Mitarbeiter. Darunter der diplomierte Volkswirt Christian Merath, langjähriger Makro-Analyst und Produktmanager der Privatbank Donner & Reuschel. Herr Merath verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Analyse von Unternehmen, Zinsprodukten sowie von makroökonomischen Entwicklungen.



"Die Finanzierung.com ist im letzten Jahr stark gewachsen" erklärt Geschäftsführer Joachim Haedke. "Christian Merath wird das Unternehmen durch seine langjährige Erfahrung und sein Wissen auf dem Wachstumskurs unterstützen. Im Zuge der neu geschaffenen Position wird er vor allem für die Key Accounts zuständig sein. Zudem unterstützt er den Ausbau des stark wachsenden Mezzanine- und Eigenkapitalsegments."



Durch die Erweiterung des Finanzierungsportfolios im Bereich Mezzanine- und Eigenkapitalfinanzierung entwickelt sich die Finanzierung.com zum Full-Service-Finanzierungsvermittler, der seinen Kunden die gesamte Bandbreite an Unternehmensfinanzierungen offeriert.



Über die Finanzierung.com



Die Finanzierungsplattform Finanzierung.com gehört zu Deutschlands wichtigsten Finanzierungsvermittlern für den Mittelstand. Das in München ansässige Unternehmen vermittelt sowohl etablierte Finanzierungen, wie Darlehen oder Kontokorrentkredite als auch alternative Unternehmensfinanzierungen, wie Mezzanine, Factoring, Wareneinkaufsfinanzierungen oder Sale-and-lease-back im gesamten DACH-Raum. Darüber hinaus werden Investoren über Venture Capital Fonds oder Private Equity Gesellschaften vermittelt.



