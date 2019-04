In Erwartung der Fed-Protokolle haben sich Anleger an der Wall Street am Mittwoch kaum aus dem Fenster gelehnt - der Dow Jones lag wenig verändert.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag wenig verändert bei 26.150 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,2 Prozent auf 2884 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 7932 Punkte.

Bei ...

