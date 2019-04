Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. April 2019 (Woche 15)/10.04.2019



Fahrerflucht nimmt zu - müssen härtere Strafen her? Die hässliche Schramme am Kotflügel, der Außenspiegel abgerissen auf dem Boden - und der Betroffene bleibt auf dem Schaden sitzen, weil der Verursacher nicht zu fassen ist. Das kommt immer öfter vor in Rheinland-Pfalz. Fahrerflucht nimmt zu, die Aufklärungsquote liegt bei 40 Prozent. Weit über die Hälfte der Verursacher kommt also mit ihrem dreisten Verhalten durch. Besonders schlimm, wenn es mehr als nur Blechschäden gibt und Menschen verletzt oder gar getötet werden. Was kann die Politik tun, um Fahrerflucht einzudämmen? Und wie sehr wird Fahrerflucht toleriert in unserer Gesellschaft? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter David Meiländer macht den Test.



Baumfällungen im Biotop - wütende Naturschützer in Grafschaft. Im Kreis Ahrweiler sorgt eine Baumfällaktion der Gemeinde für Ärger: Denn die rund 70 Bäume standen in einem geschützten Biotop. Naturschützer und Bürger schlagen Alarm: die Aktion sei illegal gewesen. Der Bürgermeister aber weist die Vorwürfe zurück, begründet die Baumfällungen mit dem Hochwasserschutz. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Meike Gehlsen hat sich selbst ein Bild gemacht.



"Zur Sache" will's wissen: Wieso ist der Strom so teuer? Die Stromrechnungen sind so hoch wie nie, viele Stromkunden sind genervt. Energie-Experten machen dafür unter anderem die Politik der Bundesregierung verantwortlich. Auch viele Bürger, die sich selbst mit Strom etwa über Solaranlagen versorgen, fühlen sich von der Politik vernachlässigt. Denn in Rheinland-Pfalz werden etwa Stromspeicher im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht gefördert. Was steckt hinter dem steigenden Strompreis? "Zur Sache Rheinland-Pfalz" hakt nach. Studiogast: Oliver Mogwitz, Anwalt für Energierecht, Koblenz



Agrarministerkonferenz in Landau - immer Ärger mit der Gülle. Der Streit um das Ausbringen von Gülle auf Felder und die strengeren Vorgaben der EU sind ein großes Thema bei der Agrarministerkonferenz in Landau. Die weitere Verschärfung der Düngeverordnung regt auch viele rheinland-pfälzische Landwirte auf. Sie fürchten um ihre Existenz. Aber Umweltschützer und Wasserversorger warnen vor den Belastungen des Grundwassers mit Nitrat. Und mittendrin in der Debatte: die Bundeslandwirtschaftsministerin aus Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner (CDU). "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Sabine Rappen mit Hintergründen.



"Zur Sache" hilft: Rentenstreit mit der Berufsgenossenschaft. Mehr als dreißig Jahre lang arbeitete Karin Hopbach aus St. Johann in der Vordereifel als Krankenschwester. Dabei musste die 67-Jährige regelmäßig mit giftigen Chemikalien hantieren. Sie leidet unter Asthma. Die zuständige Berufsgenossenschaft hat ihr eine Rente wegen Berufskrankheit zugesprochen. Der Zustand von Karin Hopbach hat sich allerdings in den letzten Jahren zusehends verschlechtert. Eine Folge der Berufskrankheit, sagen ihre Ärzte. Doch die Berufsgenossenschaft sieht das anders und verweigert der ehemaligen Krankenschwester eine entsprechend höhere Rente. Verzweifelt hat sich Karin Hopbach an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.



Jetzt wird's ernst: "Bauernregeln": Wenn die Agrarminister in Landau tagen, ist's Zeit den Narren zu befragen! Der Mainzer "Comic-Narr" erklärt exklusiv Landwirtschaftspolitik mit Bauernregeln.



