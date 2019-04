Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen zum ersten Quartal von 600 auf 605 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Unternehmen seine Ziele für dieses Jahr erst einmal noch nicht erhöhen. Das etwas höhere Kursziel resultiere aus den für Puma günstigeren Entwicklungen am Devisenmarkt./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-04-10/16:39

ISIN: DE0006969603