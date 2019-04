BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich im koalitionsinternen Streit über die Reform der Grundsteuer hinter Unions-Forderungen nach einer Öffnungsklausel gestellt, die Ländern eigene Regelungen erlaubt - und damit gegen ihren Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). "Ich habe durchaus Sympathie für die Vorschläge meiner Fraktion, dass man auch Abweichungsmöglichkeiten ermöglichen sollte", sagte Merkel im Bundestag. Scholz betrachte und bewerte dies ja auch, meinte die Kanzlerin.

Merkel betonte in einer Regierungsbefragung im Parlament, es gebe "ja sowieso Unterscheidungsmöglichkeiten auch durch die Hebesätze und vieles andere mehr" in den Kommunen. "Wir haben sowieso kein ganz einheitliches Steuerrecht überall." Insofern müsse nicht "alles über einen Kamm geschoren werden". Wichtig sei, rechtzeitig bis zum Jahresende eine Regelung im Gesetzblatt zu haben. "Wir wollen, dass in time, also in der notwendigen Zeit, ein Gesetz da ist", erklärte Merkel. "Das eint uns in der Koalition."

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Änderung des Gesetzentwurfes von Scholz verlangt. "Der Minister fordert eine Öffnungsklausel", sagte Seehofers Sprecherin Eleonore Petermann bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Nach Prüfung unseres Hauses halten wir das für verfassungsrechtlich möglich."

Die SPD reagierte wütend. "Herr Seehofer, noch dazu als so genannter Verfassungsminister, hat seine Rolle als Bundesminister nicht verstanden, wenn er Partikularinteressen zur Richtschnur seiner Arbeit macht", sagte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider.

Anhörung soll Klarheit bringen

Der von Scholz am Dienstag vorgelegte Entwurf ist in der Union auf viel Kritik gestoßen. Bayern hat angekündigt, ein eigenes Ländergesetz machen zu wollen, und eine entsprechende Öffnungsklausel in dem Gesetz verlangt. Die Unions-Bundestagsfraktion hat sich dieser Forderung angeschlossen. "Ohne Länder-Öffnungsklausel stimmen wir der Reform nicht zu", so Fraktionsvize Andreas Jung (CDU).

Das Modell des Finanzministers orientiert sich nach dessen Angaben "an der tatsächlichen Wertentwicklung der Grundstücke". Die Bemessungsgrundlage soll in einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden. Bei Wohngrundstücken soll sich der Ertragswert an der pauschalierten Nettokaltmiete pro Quadratmeter orientieren. Die Lage der Immobilie soll über den Bodenrichtwert in die Berechnung eingehen. Die Neubewertung soll erstmals zum 1. Januar 2022 erfolgen. Auf Grundlage der neuen Werte soll dann die Grundsteuer ab 2025 festgesetzt werden.

Die von Bayern geforderte Länder-Öffnungsklausel sieht Scholz' Plan allerdings nicht vor. Aus seinem Ministerium wurde aber angekündigt, noch vor der Kabinettsbefassung solle es eine Anhörung geben, in der auch verfassungsrechtliche Fragen geklärt würden. Scholz hatte nach Gesprächen mit den Ländern Eckpunkte für die vom Verfassungsgericht bis Ende 2019 angeordnete Reform vorgestellt. Bayern hatte diese aber nicht mitgetragen. Steht bis Jahresende kein Gesetz, würde die Grundsteuer entfallen. Den Kommunen entgingen dann jährliche Einnahmen von fast 15 Milliarden Euro.

