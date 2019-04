Öl hat sich seit Januar um 40 Prozent verteuert. Mit Preistreiberei legt sich die Opec mit den USA an - nun wird Kursanstieg vom Druck aus Washington und der schwachen Konjunktur gebremst.

Saudi-Arabiens Energieminister Khalid al-Falih hat im Kampf für höhere Ölpreise einen unerwarteten und unfreiwilligen Verbündeten: US-Präsident Donald Trump. So sieht es zumindest Helima Croft, Rohstoffstrategin der Investmentbank RBC Capital Markets.

Trump sei das "effektivste" Mitglied des Ölkartells, spottete die Opec-Expertin kürzlich. Denn die Sanktionspolitik der USA gegen den Iran und Venezuela trage dazu bei, dass die Opec ihr wichtigstes Ziel erreiche: Die Produktion zu kürzen und den Ölpreis nach oben zu treiben.

Seit der Entscheidung der Förderallianz um Saudi-Arabien und Russland aus dem Dezember 2018, die Produktion zu drosseln haben die Ölpreise um rund 40 Prozent zugelegt. Die Nordseesorte Brent kostet aktuell knapp 71 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) - so viel wie seit fünf Monaten nicht.

Kurzfristig könnten Produktionsausfälle in den Krisenländern Libyen und Venezuela das Angebot am Ölmarkt weiter verknappen. Doch mit dem ungebremsten Anstieg der Ölpreise dürfte es dennoch schon bald vorbei sein.

Denn die schwächere Weltkonjunktur lässt Experten einen Rückgang der Ölnachfrage erwarten. Was die Nachfrageseite angeht, so gehen die Fachleute davon aus, dass die USA und Trump in Zukunft ihren Einfluss ganz bewusst gegen die Opec richten werden.

Vor allem Saudi-Arabien das wichtigste Mitglied des Kartells könnte so gezwungen werden, einen weiteren Anstieg der Rohölpreise zu verhindern. Aber auch der Opec-Alliierte Russland scheint ein Interesse an einem Ende der Rally zu haben.

Der am Mittwoch veröffentlichte Opec-Bericht gibt der Rivalität zwischen den USA und Saudi-Arabien neue Nahrung. Demnach ist die durchschnittliche Tagesproduktion der Opec-Staaten im März um mehr als 500.000 Barrel gefallen. Damit produziert das Kartell nur noch knapp über 30 Millionen Barrel täglich.

Insgesamt ist die Opec-Produktion seit Oktober 2018 um knapp zwei ...

