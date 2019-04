Die Versteigerungen der Frequenzblöcke rund um den heiß ersehnten neuen Mobilfunkstandard 5G ist in vollem Gange: Branchenexperten waren im Vorfeld davon ausgegangen, dass sich die Versteigerungssumme im Endergebnis zwischen drei und fünf Milliarden Euro bewegen dürfte.

Am Mittwoch, rund drei Wochen nach Beginn des Bieterwettstreits, ist die Summe an Geboten mit 4,8 Milliarden Euro bereits am Ende jener prognostizierten Spanne angelangt, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorging. So wechseln ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...