Gestern knapp vor Redaktionsschluss kam die Meldung, dass Frequentis ein IPO in Österreich und Deutschland starten möchte. Frequentis? Da war doch in der Vergangenheit schon mal was, oder? Richtig. Frequentis galt bereits 2001 und auch 2007 als heisser Börsekandidat, zwei Mal wurde nichts daraus, aber stets mit starker Kommunikation rundherum. 2001 sagte uns (damals WirtschaftsBlatt) Hannes Bardach: ""Ein Börsegang im zweiten Halbjahr ist realistisch", die Börsephase passte dann aber nicht. 2007 wurde das IPO last Minute und mit bereits angesetzter Pressekonferenz abgesagt. Auch ein Zeichen von Stärke. Denn mitten in der Krise musste man nicht zu jedem Preis. Und akuten Geldbedarf hatte es weder 2001 noch 2007 gegeben. Ich freue mich sehr den dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...