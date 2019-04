ROUNDUP: EZB sieht Wachstumsrisiken und prüft Negativzins

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt sich weiter um das Wachstum im Euroraum. Zugleich öffnet sie sich Forderungen der Banken, die vermehrt über die Belastung durch eine Art Strafzins klagen. Es werde geprüft, ob negative Begleiterscheinungen des negativen Einlangsatzes abgemildert werden müssten, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Notenbank in Frankfurt. Zuvor hatte die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigt.

USA: Inflationsrate steigt - US-Notenbankziel in Reichweite

WASHINGTON - Die Inflationsrate in den USA hat im März angezogen. Die Verbraucherpreise seien um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Mittel einen leichteren Anstieg auf 1,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,4 Prozent.

IWF warnt vor Gefahren für Finanzsektor

WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einer steigenden Gefahr für den Finanzsektor in der Eurozone. Potenzielle Verluste durch "faule Kredite" in Verbindung mit einem Verfall der Marktpreise für Staatsanleihen bestimmter Länder könnten signifikante Nackenschläge für bestimmte Banken auslösen, heißt es im Bericht zur Finanzmarktstabilität des Weltwährungsfonds. Auch die an vielen Orten der Welt zu hoch bewerteten Immobilienpreise seien ein großes Risiko.

ROUNDUP: Merkel hat Sympathie für Länder-Öffnungsklausel bei Grundsteuer

BERLIN - Die schwarz-rote Koalition ringt um eine Reform der Grundsteuer, die für die Kommunen immens wichtig ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt eine Regelung nicht aus, die es jedem Bundesland selbst ermöglichen könnte, wie die Grundsteuer genau ausgestaltet werden soll. Sie habe durchaus Sympathie für entsprechende Vorstellungen in der Unionsfraktion, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in einer Regierungsbefragung. Man werde auf jeden Fall darüber mit SPD-Finanzminister Olaf Scholz reden.

ROUNDUP 2: Erneute Brexit-Verlängerung in Sicht - aber bis wann?

BRÜSSEL - Kurz vor dem Beginn des EU-Sondergipfels zum Brexit hat sich eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts abgezeichnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollten sich bei dem Treffen am Mittwochabend in Brüssel nur noch auf Bedingungen und ein neues Datum einigen. Die große Mehrheit der EU-Staaten war nach Angaben von Diplomaten für eine längere Verschiebung. Als Daten waren Stichtage im Dezember 2019, im Februar oder März 2020 im Gespräch. "Es kann gut sein, dass es eine längere Verlängerung als die von der britischen Premierministerin erbetene ist", sagte Merkel vor ihrer Abreise nach Brüssel im Bundestag.

Kreise: OPEC sagt Spitzentreffen nächste Woche ab

WIEN - Die für nächste Woche geplanten Treffen des Ölkartells Opec und von zehn Nicht-Opec-Staaten in Wien sind nach Angaben informierter Kreise abgesagt. Die Entscheidung über eine etwaige Verlängerung des Produktionslimits solle nun auf den beiden für Ende Juni terminierten Treffen erfolgen, hieß es am Mittwoch in Wien. Ein Komitee der insgesamt 25 Ölnationen hatte bereits im März eine Vertagung der Entscheidung empfohlen, da sich Angebot und Nachfrage in der ersten Jahreshälfte ohnehin nicht gravierend verändern würden.

May verteidigt Brexit-Vorgehen: EU-Austritt mit Deal bester Weg

LONDON - Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit ihre Linie verteidigt, ihr Land nicht ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen. Es sei der beste Weg, die Staatengemeinschaft geordnet und mit einer Vereinbarung zu den zukünftigen Beziehungen zu verlassen, sagte May am Mittwoch in London während einer Regierungsbefragung im britischen Unterhaus. Ein zweites Referendum über den EU-Austritt der Briten lehnt May weiterhin ab: "Meine Meinung hat sich nicht geändert", sagte sie. Auch das Parlament habe dies bereit zweimal abgelehnt. Es sei aber möglich, dass die Abgeordneten noch einmal darauf dringen.

Großbritannien: Industrie legt zu - Gesamtwirtschaft wächst

LONDON - Die britische Industrie hat ihre Produktion im Februar weiter gesteigert. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Mittwoch lag die gesamte Herstellung 0,6 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Der Anstieg im Januar wurde von 0,6 auf 0,7 Prozent korrigiert.

Italiens Industrie produziert überraschend mehr

ROM - Die italienische Industrie hat ihre Gesamtherstellung im Februar überraschend gesteigert. Wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte, lag die gesamte Produktion 0,8 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Der Wert im Vormonat wurde zudem um 0,2 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent nach oben korrigiert. Im Jahresvergleich zog die Herstellung um 0,9 Prozent an. Der Markt hatte hingegen einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet.

Frankreichs Industrie steigert Produktion überraschend

PARIS - Die französische Industrie hat ihre Gesamtproduktion im Februar überraschend gesteigert. Wie das Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte, lag die Herstellung 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet. Die Produktion im Januar war etwas schwächer als gedacht, der Wert wurde um 0,1 Punkte auf 1,2 Prozent nach unten korrigiert. Im Jahresvergleich erhöhte sich die Gesamtproduktion um 0,6 Prozent. Auch das lag über den Erwartungen.

