Berlin (www.anleihencheck.de) - DEAG: Erster Investor erklärt Wandlung von Schuldverschreibungen in neue Aktien - AnleihenewsDie DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK), Berlin, informiert, dass ein erster Investor acht Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A2AAX86, WKN: A2AAX8) mit einem Gesamtnennbetrag von 800.000,00 EUR in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der DEAG ohne Nennbetrag (die "Aktien") wandelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

