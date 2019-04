Mainz (ots) -



Gemeinsamer Themenschwerpunkt am Wochenende: Am Samstag, 13. April 2019, 17.35 Uhr, informiert zunächst "plan b" im ZDF über "Verkehr ohne Chaos - Wo es auf den Straßen läuft". Am Sonntag, 14. April 2019, 16.30 Uhr, heißt es bei "planet e." im ZDF: "Auto adé - Wie es auch ohne geht". Und am selben Tag um 18.00 Uhr beleuchtet die "ZDF.reportage" in "Deutschland pendelt" den "täglichen Stress auf dem Weg zur Arbeit".



Auf Deutschlands Straßen rollen immer mehr Autos und Lkw, Staus und Abgase gehören zum Alltag. Geht es nicht auch anders? "plan b" trifft in "Verkehr ohne Chaos - Wo es auf den Straßen läuft" Menschen mit Ideen für weniger Verkehr. Berichtet wird unter anderem über findige Unternehmer, die Alternativen zum eigenen Pkw bieten - wie zum Beispiel E-Bikes zu firmeneigenen Leasingkonditionen.



Weg vom eigenen Pkw, hin zum öffentlichen Nahverkehr, dem Lastenfahrrad und Shuttle Services - eine solche pragmatische und klimaschonende Mobilitätswende beleuchtet "planet e." in "Auto adé - Wie es auch ohne geht". Der Film zeigt, wie der Verkehr der Zukunft in unseren Städten aussehen könnte.



Wie sich der Verkehr in der Gegenwart darstellt, macht die "ZDF.reportage: Deutschland pendelt - Der tägliche Stress auf dem Weg zur Arbeit" deutlich. Fast zwei Drittel aller Arbeitnehmer in Deutschland pendeln - insgesamt mehr als 18 Millionen. Und sie nehmen immer größere Strecken auf sich: im Schnitt knapp 17 Kilometer.



Mit "plan b", "planet e." und "ZDF.reportage" bietet das ZDF in seinem Wochenendprogramm drei jeweils rund 30-minütige Informationsformate, die übergreifende Themen aus verschiedenen Perspektiven betrachten: "plan b" bietet Lösungsansätze, "planet e." zeigt spezifische Umweltaspekte und die "ZDF.reportage" berichtet, wie sich das jeweilige Thema im Alltag der Menschen auswirkt. Der nächste gemeinsame Themenschwerpunkt kündigt sich bereits an: Am Wochenende 18./19. Mai 2019, eine Woche vor der Europawahl, widmen sich die drei Sendungen dem Thema Europa.



