Wallisellen - NetApp, der Datenmanagement-Sspezialist in der Hybrid Cloud, ist zum Google-Cloud-Technologiepartner 2018 für Infrastruktur ernannt worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Events "Google Cloud Next '19" in San Francisco verliehen. .

Sie würdigt die Leistungen von NetApp für das Google-Cloud-Ökosystem, und dass NetApp die Nutzer dabei unterstützt, ihre Anwendungen schnell und unkompliziert in der Google Cloud zu entwickeln und auszuführen. Die gemeinsam entwickelte Lösung NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform bietet Nutzern einen leistungsstarken, cloud-basierten, ganzheitlichen Storage-Service für laufende Anwendungen, Analytics und DevOps in der Google Cloud. Unabhängig davon, ob die branchenspezifischen Unternehmensanwendungen und Workloads aus dem Energie-, Unterhaltungs-, oder Biowissenschaftssektor stammen - hohe Leistung und Verfügbarkeit in dateibasierten Interfaces sind dank den NFS- und SMB-Protokollen der Cloud Volume Services in Sekundenschnelle hergestellt. Mehr als 30 renommierte globale Unternehmen nutzen den Service bereits, um ihre Workloads ...

