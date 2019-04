Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In zahlreichen deutschen Städten demonstrieren heute Taxifahrer vor dem Hintergrund der anstehenden Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Alexander Mönch, General Manager bei mytaxi für Deutschland & Österreich:



"Wir verstehen die Sorge der Fahrer, halten aber einen Streik nicht für das richtige Mittel. Der Wettbewerb auf den Straßen nimmt weiter zu, Kunden können mittlerweile aus einer Vielfalt an Mobilitätsalternativen auswählen. Die Branche muss dringend zeitgemäße und zukunftsfähige Konzepte erarbeiten. Mit dem neuen günstigen Festpreismodell in Hamburg haben wir in Zusammenarbeit mit vielen Taxiunternehmern und der Stadt Hamburg ein weiteres Zeichen für ein flexibleres Gewerbe gesetzt. Optimale Arbeitsbedingungen für unsere Fahrer und ein gutes, ausreichendes Auskommen stehen für uns dabei weiter im Fokus. Mit Angeboten wie diesen wollen wir die Taxibranche wettbewerbsfähig halten und sie optimal für die Zukunft aufstellen."



Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder an einem Interview mit Alexander Mönch haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht oder Ihren Anruf.



OTS: mytaxi newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82695 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82695.rss2



Pressekontakt: mytaxi Falk Sluga Senior PR & Social Media Manager Germany Telefon: +49 (0) 40 3060 689-94 E-Mail: f.sluga@mytaxi.com



ad publica Public Relations Lars Bammann Senior Account Manager Telefon: +49 (0) 40 317 66-339 E-Mail: mytaxi@adpublica.com