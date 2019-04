AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Luftfahrtriese Airbus wird künftig erwartungsgemäß von Topmanager Guillaume Faury als neuem Konzernchef geleitet. Der Franzose tritt die Nachfolge von Tom Enders an und wurde am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Amsterdam mit 99,99 Prozent der Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt. Damit wurde die vom Unternehmen letztes Jahr genannte Bedingung für die Leitung des Unternehmens durch Faury erfüllt.

Der 51-jährige war bisher Chef der Verkehrsflugzeugsparte. Davor verantwortete er die Helikopter-Sparte bei Airbus. Faury nannte seinen neuen Job ein "Privileg". "Menschen überall auf der Welt zu verbinden, macht die Welt zu einem besserer Ort."

Der Deutsche Enders (60) hatte bereits Ende 2017 angekündigt, dass er nach dem Ablauf seines Vertrags keine neue Amtszeit anstrebt. "Das war's jetzt für mich - meine Mission ist erfüllt", sagte Enders zum Abschied. "Wir haben den richtigen Mann gefunden, um Airbus in die 2020er zu führen", fügte er mit Blick auf seinen Nachfolger Faury hinzu. Zuletzt hatte der Konzern mit dem Ende des Luftgiganten A380 für Schlagzeilen gesorgt./nau/DP/mis/he

