Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 71,39 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 64,31 Dollar.

Eine mögliche Zuspitzung im Libyenkonflikt verursacht derzeit Preisaufschläge. Kämpfe zwischen Regierungstruppen und ihren Gegnern waren in der vergangenen Woche hoch gekocht. Ein Gremium der Vereinten Nationen beschäftigt sich am Mittwoch mit der Gewalt in dem nordafrikanischen Land.

Die in den USA stärker als erwartet gestiegenen Rohölbestände bewegten die Ölpreise nicht nachhaltig. Die Rohölvorräte hatten um 7,0 Millionen auf 456,6 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg von 2,5 Millionen Barrel gerechnet. Allerdings waren die Benzinlagerbestände deutlich zurückgegangen./jsl/he

AXC0280 2019-04-10/17:58