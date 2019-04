Werum IT Solutions und Emad Trade House starten Kooperation, um Marktpräsenz in Pakistan und im Nahen Osten auszubauen. Werum IT Solutions, Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES) und Manufacturing-IT-Lösungen für die Pharma- und Biotechindustrie, hat eine Partnerschaft mit Emad Trade House geschlossen. Emad Trade House ist ein führendes Vertriebsunternehmen, das seit über 40 Jahren kosteneffiziente Lösungen wie beispielsweise Roh- und Verpackungsmaterialien sowie Prozessausrüstung für die Pharma-, Kosmetik-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie in Pakistan und im Nahen Osten anbietet. ...

