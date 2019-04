Prototypen, Module und Service auf der einen Seite und kundenspezifische Automatisierungslösungen auf der anderen Seite - das sind die wesentlichen Eckpfeiler, mit denen IPTE Ovar sich nicht nur im globalen IPTE-Netzwerk einfügt, sondern auch kundenspezifische Lösungen für global agierende Unternehmen entwickelt und umsetzt. Freek Macor ist zufrieden: In knapp 20 Jahren hat er einen Standort für Automatisierungslösungen aufgebaut, der eine rasante Entwicklung hingelegt hat.

"Unsere Ingenieure entwerfen und fertigen hier kundenspezifische Maschinen/Projekte und schlüsselfertige Lösungen. Diese Lösungen fließen hauptsächlich in die Automobilindustrie", erläutert der Director IPTE Iberia sein Erfolgskonzept. "Das Angebot besteht sowohl aus manuellen Montagelinien als auch aus halbautomatischen Anwendungen, vollautomatischen Montagestationen sowie aus verketteten Zellen für schlüsselfertige Produktionslinien." Mit der Integration von PMS im Jahr 2015, also der Fertigung von Metallteilen sowie Service-Dienstleistungen, habe man ein weiteres Standbein in Ovar etabliert.

Der teils aus den Resten von Grundig bestehende IPTE-Geschäftsbereich PMS hat seinen Hauptstandort in Fürth und ist inzwischen an mehreren IPTE Standorten vertreten. Der PMS-Standort im portugiesischen Ovar beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiter und korrespondiert mit Fürth. Ganz nebenbei betreut der ehemalige Philips-Mitarbeiter Freek Macor auch den spanischen IPTE-Standort in Reus nahe Barcelona, der auf Test- und Produktionsgeräte spezialisiert ist.

Erfolgreich mit Produktionsautomatisierung

Seit Anbeginn im Jahr 1999 stehen die Zeiger stets auf Wachstum. Bereits 15 Jahre später im Jahr 2014 konnte ITPE Ovar die Umsatzmarke von 10 Mio. Euro knacken. Den nächsten Rekordumsatz von 17,7 Mio. Euro erzielte der portugiesische Standort bereits zwei Jahre später. "Wir konnten 13 Automatisierungslinien nach Mexiko, China und Frankreich ausliefern. Das war eine echte Herausforderung", erinnert sich Macor. An diesen Erfolg will ...

