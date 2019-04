Nicht jeder ist körperlich in der Lage, seinen Rollstuhl per Joystick zu bedienen. Deshalb sind alternative Bedienelemente wie etwa ein Headset notwendig. Das Gyroset-Glory (Bild 1) ist eine Kombination aus einem universellen Controller und einem diskreten Headset. Im Verbund mit Gyroset-Link eingesetzt, ermöglicht das Set Menschen mit stark eingeschränker Beweglichkeit darüber hinaus die Bedienung ihres Elektro-Rollstuhls. Mit seinen proportionalen Bedienfunktionen gewährleistet das Gyroset-Glory einen intuitiven Umgang mit dem Rollstuhl, sodass der Anwender den Rollstuhl proportional zu dem vom Eingabegerät kommenden Signal in jede Richtung lenken kann.

Festlegung der Normen

Aufgrund der universellen Einsetzbarkeit des Sets war es notwendig, abhängig von der jeweiligen Funktion als Medizingerät, Rollstuhl-Controller oder automer Rollstuhl, eine Vielzahl von Normen einzuhalten.

In bestimmten Anwendungsfällen lässt sich das Produkt als Medizingerät klassifizieren, was die Konformität zur Norm IEC-6061, einem weithin akzeptierten Standard für elektrische medizinische Geräte, erfordert. In vielen Ländern ist für die Kommerzialisierung elektrischer medizinischer Geräte die Konformität zur Norm IEC-6061-1 Voraussetzung.

Im Einsatz als Rollstuhl-Controller ist die Norm ISO-7176 relevant. ISO-7176-14:2008 spezifiziert die Anforderungen und entsprechenden Prüfmethoden für die Antriebs- und Steuerungssysteme von Elektrorollstühlen und Scootern. Die Norm legt die Sicherheits- und Performance-Anforderungen fest, die beim normalen Gebrauch sowie bei einigen missbräuchlichen Verwendungen und Störungen gelten. Sie spezifiziert auch Methoden zur Messung der Kräfte, die zum Betätigen der Bedienelemente notwendig sind. Ebenso definiert sie Grenzwerte für die Kräfte, die für einige Bedienhandlungen erforderlich sind.

Während die ersten Gyroset-Headsets noch ...

