Unmittelbar vor dem EU-Gipfel zum Brexit in Brüssel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die "historische Verantwortung" der Teilnehmer betont. Vor Journalisten sprach sie sich am Mittwochabend für eine "offene und konstruktive" Diskussion über den Wunsch der britischen Premierministerin Theresa May aus, den für den 12. April geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verschieben. "In diesem Geiste werde ich hier für die deutsche Bundesregierung auch auftreten." Ihr oberstes Interesse sei weiterhin ein geordneter Austritt Großbritanniens und die Einigkeit der 27 verbleibenden EU-Staaten.

May will bei dem Sondergipfel für eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni werben. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat hingegen einen Aufschub um bis zu zwölf Monate vorgeschlagen - mit der Option für die Briten, die Staatengemeinschaft früher zu verlassen, wenn der Austrittsvertrag ratifiziert ist. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die meisten EU-Staaten dafür, den Briten auf dem Sondergipfel einen Aufschub bis zum 31. Dezember oder bis März 2020 anzubieten. Vor allem Frankreich verhält sich aber immer noch skeptisch zu einer längeren Verschiebung./mfi/DP/he

