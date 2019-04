Anti-Brexit-Demonstranten in London fürchten einen Rücktritt von Premierministerin Theresa May. "Sie hat hier keine Zukunft, aber es gibt auch keine Alternative", sagte Katherine Gemmell am Mittwoch in London. Brexit-Hardliner wie Ex-Außenminister Boris Johnson würden Großbritanniens Situation noch verschlimmern. Die gebürtige Schottin, die vor dem Parlament gegen den EU-Austritt protestierte, setzt auf eine Verschiebung des Brexits. "Das könnte uns ermöglichen, dass doch noch ein zweites Referendum stattfindet."

Auch Dan Meskell und Pauline Adams sehen keine Alternative zu May. Dem Oppositionschef Jeremy Corbyn trauen sie schon gar nicht über den Weg. "Den kann ich nicht ernstnehmen", sagte Meskell. An Corbyn scheiden sich auch in seiner eigenen Partei die Geister: Viele werfen dem Alt-Linken vor, dass er sich viel zu spät in Sachen Brexit positioniert habe. Auch antisemitische Tendenzen in der Labour-Partei haben seinem Ruf geschadet. Corbyn, der sich für einen Verbleib in der Zollunion einsetzt, sieht in Neuwahlen seine Chance.

Die 72-jährige Toni Thouvenel-Avenas protestiert für ihre Enkelkinder vor dem Parlament. "Sie sollen in Frieden leben." Sie selbst habe zwar keine große Ahnung von Politik, aber schon in Frankreich, Italien und den Niederlanden gelebt. "Was soll in diesen Zeiten bloß der Brexit?", fragte die Seniorin mit dem Protestschild in der Hand empört. Angst machten ihr Rechtsgerichtete, die mit ihr und anderen Brexit-Gegnern nicht besonders zimperlich umgingen./si/DP/he

