TALLAHASSEE, Florida, April 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der erfolgreichen Eröffnung des Planet Hollywood Costa Rica (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica) Ende 2018 wird Ende 2019 das mit Spannung erwartete Planet Hollywood Beach Resort Cancun an den pulsierenden Stränden der mexikanischen Costa Mujeres den roten Teppich ausrollen. Planet Hollywood Cancun (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun) befindet sich etwas nördlich von der Hotelzone von Cancun und bietet unter dem Motto Vacation Like a Star (Urlaub wie ein Filmstar) ein Erlebnis für Reisende jeden Alters, das den Begriff "Pauschalurlaub mit Vollpension" neu definiert.

Die Gäste können sich am Strand in der Nähe von authentischen Hollywood-Erinnerungsstücken aufhalten und in einem der 16 Restaurants der Spitzenklasse (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/explore-our-planet/crave-world-of-flavors/crave) dinieren. Dazu gehört auch Guy Fieri's Burger Joint. Kein Detail wird übersehen: Planet Hollywood Cancun schafft kuratierte Unterhaltungserlebnisse mit erfrischenden Pools, luxuriösen Zimmern, neun Bars, vier Schwimmbecken, einem trägen Fluss, Trampolinpark, Kinder-/Teens-Club und einem Minigolfplatz, was es zu einem idealen Ziel für Arbeit, Familie, Romantik und Spiel macht.

Das professionell gestaltete Wellness-Programm des Planet Hollywood Cancun, PHIT (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/explore-our-planet/phit/pumped), bietet aktiven Urlaubern die Top-Trend-Fitness-Programme direkt aus Hollywood. Wellness-Enthusiasten können in der Fix Juice Bar mit Erfrischungen wie frisch zubereitetem Wassermelonen-Gurken-Saft auf der Speisekarte Kraft tanken. Weiter geht die Wellness-Geschichte von Planet Hollywood an der PH Spa & Beauty Bar (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/explore-our-planet/phit/ph-spa) mit den bei Prominenten beliebten und preisgekrönten Hautpflegeprodukten der Marke Eminence Organics Skin Care.

Planet Hollywood Hotels & Resorts gewährt jetzt einen Einführungsrabatt von 50 % exklusiv für Web-Buchungen, was es noch einfacher macht, Vacation Like A Star (https://www.planethollywoodhotels.com/property/cancun/special-offers/welcome-offer) zu genießen.

Über Planet Hollywood Hotels and Resorts

Planet Hollywood Hotels and Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) bieten einen luxuriösen Urlaubsraum, in dem Sie authentische Hollywood-Erinnerungsstücke aus der Nähe sehen sowie Unterhaltungsangebote und Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Filmstar) genießen können. Diejenigen, die voll und ganz wie ein Superstar behandelt werden möchten, können mit dem Star Class-Upgrade ihren persönlichen Agenten buchen, um ihre Erfahrung zu maximieren, was den Zugang zum exklusiven Green Room und Beach Club, einen Reiter zur individuellen Gestaltung der Mini-Bar in Ihrem Zimmer und weitere Annehmlichkeiten einschließt. Für diejenigen, die sich von den Wundern der Technologie blenden lassen wollen, sind die Planet Hollywood Resorts einen Schritt voraus und bieten den Gästen mit dem praktischen Plugged In-Programm überlegenen Luxus und Innovation in einer schlüssellosen und bargeldlosen Umgebung für Gäste, mit unbegrenztem WLAN, kostenlosen Anrufen nach Nordamerika und in den größten Teil Europas und einem PHTV-Kanal, um informiert zu bleiben.

