Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch Terrain eingebüsst. Gewinnmitnahmen in den schwergewichtigen Novartis-Aktien und Konjunktursorgen trübten laut Händlern die Stimmung. Zudem hätten sich die Anleger vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Abend zurückgehalten. Nach dem Vortagesanstieg auf ein Allzeithoch könne eine Atempause nicht schaden, hiess es weiter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet an der lockeren Geldpolitik festgehalten. Die EZB sorgt sich weiter um das Wachstum in der Euro-Zone. Auch wenn sich das Wachstumstempo abschwäche, hält EZB-Präsident Mario Draghi die Wahrscheinlichkeit einer Rezession für gering. Zugleich öffnet sich die EZB Forderungen der Banken, die vermehrt über die Belastung durch eine Art Strafzins klagen. Es werde geprüft, ob negative Begleiterscheinungen des negativen Einlagensatzes abgemildert werden müssten, sagte der EZB-Chef. Betreffend des EU-Gipfels zum Brexit gab es kaum noch Zweifel, dass der Termin für den britischen EU-Austritt noch einmal um etliche Monate verschoben wird.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,27 Prozent schwächer auf 9'556,31 Punkten, jedoch deutlich über dem Tagestief. Der breite Swiss Performance Index (SPI) fiel um 0,18 Prozent auf 11'408,76 Zähler. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ...

