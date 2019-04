Jörg Pilawa, der ab dem 29. April in der ARD die Mini-Quizshow "Quizzen vor acht" moderiert, ist selbst noch nie als Kandidat in eine Quizshow eingeladen worden. Doch sei er froh, dass ihn noch kein Kollege gefragt habe, sagte Pilawa den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben).



"Ich kann doch nur verlieren, weil jeder erwartet, dass ich alles weiß", so der Moderator weiter, der in seinem Freundeskreis aus Schulzeiten nur "Pille" genannt wird. Mit dem Image als "Quizonkel" könne er sehr gut leben. "Wenn man das 20 Jahre erfolgreich macht, dann bin ich gern für alle der Quizonkel", sagte Pilawa.