Die Aktie der Wirecard AG hat am Dienstag knapp zwei Prozent gewonnen, sich an die Spitze der Gewinnerlisten in DAX und TecDAX gesetzt. Der Blick richtet sich jetzt nach den verheerenden Berichten allen voran in der Financial Times nach vorn. Zwei wichtige Termine gilt es im Auge zu behalten. Die kommenden Tage versprechen dabei nicht minder spannend zu werden als die vorherigen Wochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...