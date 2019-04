Im Rahmen seines "Fitness Programms" will der Software-Gigant SAP rund 4.400 der weltweit 96.500 Stellen abbauen. Jetzt sorgt das von Konzernchef Bill McDermott forcierte Programm, mit dem er SAP von einem reinen Software-Anbieter zum Cloud-Unternehmen formen will, offenbar für Unmut im Betriebsrat, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte.

"Know-how ist einfach weg"

"In den USA sind ganze Standorte dichtgemacht worden und es fehlten von heute auf morgen Ansprechpartner. ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...