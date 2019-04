Zürich (ots) - Logitech, der Konzern für Computerzubehör, zeigt

Appetit auf Zukäufe in diesem Jahr. «Wir schauen uns immer um. Das

ganze Spektrum. Es könnten vier Übernahmen sein, aber auch keine»,

sagt Logitech-CEO Bracken Darrell im Interview mit der

«Handelszeitung». «Auch eine grosse Akquisition ist sicher

vorstellbar. Wir haben inzwischen genug Erfahrung bei Übernahmen. Und

wir haben genug Geld.» Eine grosse Übernahme wäre «sicher mehrere

Milliarden Franken» schwer.



Darrell erklärt aber auch, dass es keine Gewissheiten gebe. «Es

muss einfach sehr vieles zusammenpassen, damit eine Akquisition

wirklich klappt. Wir müssten Glück haben», sagt Darrell. Eine

Akquisition müsste Logitechs bisheriges Geschäft beschleunigen und

skalieren oder dem Unternehmen neue Qualitäten geben. «Eine grosse

Akquisition müsste wohl beides erfüllen», so Darrell weiter.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90