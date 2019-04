Zürich (ots) - Der Chef des Industriekonzerns OC Oerlikon, Roland

Fischer, bestätigt gegenüber der «Handelszeitung» Gespräche mit

Unternehmen über Zukäufe in Europa, den USA und Asien. Es geht um

mehrere mögliche Zukäufe in jeweils gut dreistelliger Millionenhöhe.

Die Vorbereitungen dafür würden auf Hochtouren laufen. Die Preise für

Übernahmeziele sind tiefer als noch vor einem halben Jahr - ein guter

Zeitpunkt für, laut Fischer, «substanzielle Investments, wenn es

passt», um Wachstum und Umsatz zu forcieren. OC Oerlikon schaut sich

Übernahmen in Bereichen «angrenzender Technologien, Prozesse und

Applikationen nahe am Beschichtungsgeschäft und an der

Flugzeugkomponentenherstellung» an.



