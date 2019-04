Zürich (ots) - Die Genossenschaftsbank Raiffeisen beansprucht das

KMU-Vehikel Investnet zu 100 Prozent für sich und ficht sämtliche

Verträge mit den Minderheitsaktionären an, darunter Ex-Chef Pierin

Vincenz. Bei der zivilrechtlichen Auseinandersetzung geht es um einen

Streitwert von gegen 150 Millionen Franken, wie die «Handelszeitung»

in ihrer neusten Ausgabe schreibt.



Zum einen drehen sich die Verfahren um «Verpflichtungen von 30

Millionen Franken sowie Eventualverpflichtungen im Umfang von 30

Millionen Franken», wie die Genossenschaftsbank schreibt. Für die

Verpflichtung liegt eine Schuldanerkennung von Raiffeisen vor. Die

Bank hat sie Mitte 2017 unter der Ägide von Patrik Gisel ausgestellt.

Die Schuldanerkennung wurde von Raiffeisen-Topmanagern unterzeichnet.

Heute ficht die Bank dieses Dokument rechtlich an. Jene 60 Millionen

Franken betreffen allerdings nur die erste Geschäftsphase von

Investnet bis 2015.



Weitere 100 Millionen Franken an möglichen Verpflichtungen stammen

aus der zweiten Investnet-Phase, als eine Holding fürs KMU-Vehikel

aufgesetzt wurde. Damals verpflichtete sich Raiffeisen Schweiz, dass

die Investnet-Minderheitseigner ihre Anteile «nach einer vertraglich

vereinbarten Bewertungsmethodik» der Bank andienen können. Und zwar

frühestens ab Juli 2020, also in gut einem Jahr.



Ein von Raiffeisen in Auftrag gegebenes Gutachten kommt im Mai

2018 zum Schluss, dass die 18 grössten KMU-Beteiligungen von

Investnet einen Marktwert von gegen 300 Millionen Franken haben.

Nimmt man die Bewertung zum Massstab, wäre der Anteil der drei

Minderheitseigner über 100 Millionen Franken wert. Alleine Ex-Chef

Pierin Vincenz käme mit seinen 15 Prozent an Investnet auf über 35

Millionen Franken.



Originaltext: Handelszeitung

