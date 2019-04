Zürich (ots) - Die Schweizer Kultmarke Zimtstern steht vor einem

Comeback. «Die ersten Stücke der neuen Kollektion sollen Ende Juli

ausgeliefert werden», sagt Sönke Voss zur «Handelszeitung». «Die

Muster gehen jetzt raus.»



Voss hat zusammen mit seinem Geschäftspartner Hans Allmendinger

die Rechte an der Marke gekauft. Vorherige Besitzerin war die

Aargauer Beteiligungsgesellschaft Oel-Pool, zu der auch das

Strumpf-Label De Sede und die Tankstellengruppe Ruedi Rüssel gehören.



Zimtstern ist eine Ikone in der Schweizer Markenwelt. 1995 wurde

das Unternehmen als Marke für Snowboarder gegründet. 2011 folgte die

erste Bike-Kollektion. Voss und Allmendinger, beide aus Deutschland,

wollen sich nun voll auf Bikewear spezialisieren.



Das Design der neuen Kollektion ist «made in Switzerland».

«Zimtstern soll ein Stück weit Schweiz bleiben», sagt Allmendinger.

«Die Designsprache wird in der Schweiz entwickelt.» Das Land sei

ausserdem ein wichtiger Zielmarkt mit einer grossen Fanbasis. «In

Zukunft wollen wir die Marke aber auch in den USA und im asiatischen

Raum vertreiben», so Allmendinger.



