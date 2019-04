Zürich (ots) - Der Lausanner Stromkonzern Alpiq soll von der Börse

genommen werden. Wie die «Handelszeitung» erfahren hat, gibt es

bereits Pläne für einen Squeeze-out, also einen zwangsweisen

Ausschluss des Streubesitzes samt Barabfindung.



Die Publikumsaktionäre der Alpiq halten derzeit zwölf Prozent am

Stromkonzern. Die übrigen 88 Prozent verteilen sich auf die

Konsortialeigner, bestehend aus der Westschweizer EOS, der

Deutschschweizer Primeo Energie und dem Energieinfrastruktur-Fonds

der Credit Suisse, der Pensionskassengelder investiert.



Indem die bisherigen Ankeraktionäre ihre ausstehende Hybridanleihe

über 360 Millionen Franken in Alpiq-Aktien wandeln, reduziert sich

der Free Float auf gut 10 Prozent. Weiter ist damit zu rechnen, dass

gewisse institutionelle Anleger bei einer Dekotierung verkaufen

müssen, da sie gemäss Anlagerichtlinien keine nichtkotierten Titel

halten dürfen.



Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die

Konsortialaktionäre der Alpiq auf mehr als 90 Prozent der Stimmen

kommen werden. Ab dieser Schwelle ist ein fusionsrechtlicher

Squeeze-out möglich. Die Mehrheitseigner sind, gemäss Alpiq-Statuten,

nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot verpflichtet. Es gilt auch

keine Mindestpreisregel.



Jüngst hatte die französische EDF ihren 25-Prozent-Anteil für 500

Millionen Franken indirekt an den CS-Fonds verkauft. Er wird aus

Schweizer Pensionskassengeldern geäufnet.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90