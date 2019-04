Cleen Energy muss den Termin zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses, der ursprünglich für 26. April angesetzt war, sowie den Hauptversammlungs-Termin, der laut Firmen-Website für 29. Mai geplant war, verschieben. Grund: Es wurde aufgrund der erfolgten OePR-Prüfung eine Second Opinion zur Überprüfung des Firmenwertes in Auftrag gegeben, an welcher derzeit noch gearbeitet werde, informiert die Gesellschaft. "Nachdem die Würdigung des Firmenwertes im Jahresabschluss 2018 eine wesentliche Bedeutung hat, verzögert sich die Erstellung des Jahresabschlusses 2018", so die Gesellschaft in einer Mitteilung. In weiterer Folge werde auch die 3. ordentliche Hauptversammlung später als ursprünglich geplant stattfinden, heißt es weiters. Die neuen Termine werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...