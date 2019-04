Zürich (awp) - Oerlikon führt Gespräche mit mögliche Übernahmekanditaten. Dabei gehe es um Zukäufe in Europa, den USA und Asien, bestätigte Unternehmenschef Roland Fischer gegenüber der "Handelszeitung" (Ausgabe 11.04.). Es gehe um mehrere mögliche Zukäufe in jeweils gut dreistelliger Millionenhöhe, hiess es in dem Bericht ...

