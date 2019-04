Zürich - Die 2014 gestartete Suchmaschine Swisscows will Google Parole bieten und eine ernst zu nehmende Konkurrenz werden. Wie das funktionieren soll, beschreibt der CEO von Swisscows.

Bevor wir die Fakten anschauen, müssen wir erst einmal verstehen, wie eine Suchmaschine funktioniert. Anhand einer Grafik versuchen wir die Funktion einer Suchmaschine zu beschreiben: sobald ein User eine Suchanfrage startet, geht die Anfrage an die Datenbank, den so genannten Index. Dieser Index wird in einem Datacenter gespeichert. Der Index besteht aus verschiedenen Informationen, meistens Webseiten bzw. dem Content der Webseiten. Diese Informationen werden von einem Crawler über das Internet geholt und in den Servern der Suchmaschine gespeichert. Der Crawler aktualisiert natürlich immer wieder den Index, sobald die Informationen verändert werden.

Derzeit gibt es weltweit vier Suchmaschinen, die das gesamte Konzept (Crawler, Index, Datacenter) einer Suchmaschine in sich vereinen: Google, Bing, Yandex und Baidu. Nun drängt auch Swisscows in diese Kategorie der Suchmaschinen-Superlative. Die Suchmaschine Swisscows besitzt alle diese Technologien und ist ...

