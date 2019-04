Andersen Global gab heute mit der Erweiterung um eine neue Kooperationsfirma, Perez Moreno Abogados, mit Sitz in Sevilla den Ausbau seiner Präsenz in Spanien bekannt. Die Erweiterung ist der sechste Standort von Andersen Global in Spanien und der zweite in Sevilla.

Die Anwaltskanzlei für öffentliches und Aufsichtsrecht in Andalusien verfügt über fünf Anwälte und bietet Rechtsberatung für große kommerzielle und institutionelle Unternehmen. Der Gründer, Geschäftsführer und Professor für Recht an der Universität Sevilla, Dr. Alfonso Pérez Moreno, wird sich mit seinem Team der Praxis von José Vicente Morote, dem europäischen Rechtskoordinator von Andersen Global und Leiter der Praxis für Öffentliches und Aufsichtsrecht in Madrid, Valencia und Sevilla, anschließen. Perez Moreno Abogados ist bekannt für die Betreuung von Mandanten in allen Fragen des Verwaltungsrechts.

"Die Aufsichtsrechtslandschaft entwickelt sich in allen Regionen der Welt rasant", so Alfonso. "Es ist eine sehr spannende Zeit, um im Rechtsbereich tätig zu sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Kollegen in der Region und auf der ganzen Welt. Im Laufe des nächsten Jahres werden wir uns darauf konzentrieren, unsere Praxis und ihre Kompetenzen über Andalusien hinaus vorzustellen und diese Verbindungen zu nutzen, um unsere Kunden weiterhin auf höchstem Niveau mit den Fachleuten der Mitglieds- und Kooperationskanzleien von Andersen Global zu bedienen."

"Schon vor dem Treffen mit diesem Team wusste ich um ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihr Engagement, nicht nur in der Rechtspraxis, sondern auch für ihre Mandanten", so Jaime Olleros, geschäftsführender Partner von Andersen Tax Legal in Spanien. "Ihr Ruf ging ihnen natürlich voraus und wir wussten, dass sie über das Maß an Professionalität und Respekt verfügen, nach dem wir suchen, denn es ist gleichbedeutend mit den Namen Andersen."

"Die Aufnahme von Perez Moreno Abogados ist Teil unserer kontinuierlichen Expansion in Spanien. Unser Team konnte hervorragende Gruppen auf der ganzen Welt gewinnen und dies ist keine Ausnahme", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 137 Standorten präsent.

