Die Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed haben sich kaum auf die US-Börsen ausgewirkt. Der S&P-500 legte zum Handelsschluss leicht zu.

Die von vielen US-Anlegern mit Spannung erwarteten Protokolle der Notenbank-März-Sitzung haben am Mittwoch nur wenig zur Kauflaune in New York beigetragen. Überraschungen blieben aus Sicht vieler Investoren aus.

Bei ihrer März-Sitzung hatten die Notenbanker der Fed signalisiert, angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten nach neun Erhöhungen binnen drei Jahren für 2019 eine Pause einzulegen. Aus den nun veröffentlichten Protokollen geht hervor, dass eine Reihe von Währungshütern darauf dringen, die eingeschlagene Linie von Zeit zu Zeit zu ...

