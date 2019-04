Gespräche über einen möglichen Deal mit Refinitiv sind Insidern zufolge in einem fortgeschrittenen Stadium. Als Kaufpreis für XFall wurden rund 3,5 Milliarden Dollar genannt.

Der Finanzdatenanbieter Refinitiv steht nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kurz davor, seine Devisenhandelsplattform FXall an die Deutsche Börse zu verkaufen. Gespräche über den Deal seien in einem fortgeschrittenen Stadium, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen am Mittwoch.

Als Kaufpreis wurden rund 3,5 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro) genannt. Sollte es zu einem Abschluss kommen, würde das der Deutschen Börse helfen, ihr Angebot deutlich auszubauen und Refinitiv könnte einen Teil seines hohen Schuldenbergs abbauen. "Wir äußern uns nicht zu Marktspekulationen", sagte ...

